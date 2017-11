München (ots) -



Die BSH Hausgeräte GmbH übernimmt 65 Prozent der Anteile des Berliner Start-up Kitchen Stories / Investitionen fließen primär in die technische Weiterentwicklung und die Erweiterung der digitalen Inhalte / Kitchen Stories wird als eigenständige BSH-Marke in das Home-Connect-Ökosystem eingebunden



Kochen soll einfach und ein Erlebnis sein. Mit diesem Anspruch entwickelt die BSH Hausgeräte GmbH smarte Produkte und damit verbundene Dienstleistungen. Mit demselben Ziel kreieren die beiden jungen Gründerinnen von Kitchen Stories hochwertige Rezepte, die durch Videos und Schritt-für-Schritt-Fotoanleitungen zum Nachkochen anregen. Ab sofort arbeiten die BSH und Kitchen Stories gemeinsam daran, Hobbyköchen und ambitionierten Amateur-Chefs neue Erlebnisse rund um das Thema Kochen in der zunehmend vernetzten Küchenwelt zu ermöglichen.



"Wir erleben in der Hausgerätebranche gerade einen starken Wandel. Unsere Konsumenten erwarten integrierte, vernetzte Lösungen, die den Alltag erleichtern, bereichern und gleichzeitig Spaß machen", sagt Karsten Ottenberg, Vorsitzender der BSH-Geschäftsführung. "Als weltweite Nummer 2 der Hausgeräteindustrie treiben wir daher Innovationen zunehmend nicht mehr nur selbst voran, sondern öffnen uns gezielt für Impulse von außen. Wir suchen dabei nach passenden Partnern und Geschäftsmodellen, um Konsumenten und Nutzern neue Erlebnisse bieten zu können, die auch in der vernetzten Küche zum hochwertigen Versprechen unserer erfolgreichen Marken passen." Insbesondere im Bereich der digitalen Angebote rund um das Thema des Kochens will die BSH ihr Angebot an digitalen Dienstleistungen und Produkten stark ausweiten und geht mit der Übernahme der Mehrheitsanteile von Kitchen Stories einen wichtigen strategischen Schritt.



Nutzer können Rezepte einfach nachkochen



Das Berliner Start-up Kitchen Stories wurde 2013 von den BWL-Absolventinnen Mengting Gao und Verena Hubertz gegründet. Mit innovativen Technologien und hochwertigen Videoinhalten wollen die beiden Gründerinnen den Kitchen-Stories-Nutzern ermöglichen, Rezepte in der heimischen Küche einfach nachzukochen. Dabei setzt Kitchen Stories bewusst auf einen globalen Ansatz, um die internationale kulinarische Rezeptvielfalt sowie einen Austausch zum Thema Kochen auf einer Plattform zu vereinen.



Erfolg von Kitchen Stories gemeinsam ausbauen



"Kitchen Stories hat sich in kürzester Zeit zu einer international bekannten und mehrfach ausgezeichneten Marke rund um das Thema Kochen entwickelt", sagt Ottenberg. Deshalb investiert die BSH in erster Linie in die technische Weiterentwicklung der globalen Plattform. "Durch das Investment sind wir in der Lage, den Bereich der vernetzten Küche zu erschließen und das Kochen der Zukunft zu gestalten. Wir werden für die Nutzer gesamtheitliche Lösungen während des Kochprozesses entwickeln - von Rezeptinspirationen bis hin zu Services mit Mehrwert", erklärt Hubertz. Inzwischen gibt es die App in über 150 Ländern, und Gao hat ein klares Ziel vor Augen: "Kitchen Stories soll die weltweit führende Plattform für digitale Kocherlebnisse werden und mit der BSH haben wir dafür genau den richtigen Partner gefunden."



Sukzessive Integration in das Home-Connect-Ökosystem



"Anyone can cook" lautet das Motto der beiden Kitchen Stories Gründerinnen. Davon können sich bald auch Home-Connect-Nutzer überzeugen. Denn zukünftig werden die Rezepte von Kitchen Stories auch über die Home Connect App abrufbar sein. Zusätzlich können Konsumenten zeitnah beispielsweise die Backtemperatur mit Hilfe der Kitchen Stories App direkt an den vernetzten Backofen schicken - nur ein Vorzug, der Kochen noch einfacher machen wird. Kern aller weiteren Anwendungen bleibt aber die intuitive Nutzerführung während des Kochens und eine intelligente Suche nach Rezepten sowie Rezeptvorschläge und -variationen. Mit der Integration von Kitchen Stories in das Home-Connect-Ökosystem baut die BSH ihr weltweites Angebot an digitalen Dienstleistungen aus. Kitchen Stories wird als eigenständige Marke in der BSH-Gruppe geführt.



Die BSH Hausgeräte GmbH ist mit einem Umsatz von rund 13,1 Mrd. Euro im Jahr 2016 und mehr als 58.000 Mitarbeitern ein weltweit führendes Unternehmen der Hausgerätebranche. Die BSH produziert in rund 40 Fabriken und ist mit über 80 Gesellschaften in circa 50 Ländern vertreten. Die BSH ist ein Unternehmen der Bosch Gruppe. Weitere Informationen unter www.bsh-group.de



Kitchen Stories wurde im Jahr 2013 von Mengting Gao und Verena Hubertz in Berlin gegründet. Das Start-up ist in über 150 Ländern aktiv und bedient als Kernmärkte China, Deutschland und die USA. Die App verzeichnet über 15 Mio. Downloads und wurde mehrfach von Apple und Google ausgezeichnet (zuletzt 2017 mit dem Apple Design Award). Kitchen Stories beschäftigt 30 Mitarbeiter in Berlin. Weitere Informationen unter www.kitchenstories.de



