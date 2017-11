Nach dem Treffen zwischen Merkel und Steinmeier, erlaubt sich die renommierte Zeitung New York Times einen groben Fehler auf ihrer Titelseite. Der Mann neben der Kanzlerin ist jedenfalls definitiv nicht der Bundespräsident.

Die gescheiterten Regierungssondierungen zwischen Union, FDP und Grünen haben am Montag nicht nur Deutschland beschäftigt. Auch internationale Medien berichteten über die bevorstehende Ungewissheit über die politische Führung in der Bundesrepublik. Die US-Zeitung New York Times widmete dem Aus für Jamaika sogar das traditionell einzige Bild auf ihrer Titelseite. Neben der Überschrift "Merkel in der Krise", ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...