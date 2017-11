Zürich - EY ist als Gründungsmitglied von digitalswitzerland aktiver Partner am ersten nationalen Digitaltag - gemeinsam mit über 40 anderen Schweizer Unternehmen und Organisationen. Während des heutigen Tages können Schweizerinnen und Schweizer an rund 100 Veranstaltungen erfahren, was Digitalisierung konkret heisst. Wie verändern die neuen Entwicklungen unsere Berufe und unser Mobilitätsverhalten? Werden wir bald von Robotern gesteuert? Werden Maschinen immer intelligenter? Diese und weitere Fragen diskutieren Experten gemeinsam mit der Bevölkerung. «Wir befinden uns in einer fundamentalen Transformation von der alten in eine neue, digitalisierte Welt. Dabei sind Unternehmen, Politik und Gesellschaft gleichermassen gefordert.

Das digitale Zeitalter bietet grosse Chancen für alle, diese gilt es jedoch zu nutzen. Genau das ist die Idee von digitalswitzerland: innovative Initiativen und den gemeinsamen Dialog fördern, damit die Schweiz auch im digitalen Zeitalter an der Spitze steht. Mit EY sind wir seit der Gründung dabei und überzeugt von der Wichtigkeit dieser breit aufgestellten Organisation», sagt Marcel Stalder, CEO von EY in der Schweiz. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen hat die Zeichen der Zeit schon früh erkannt und investiert stark in Technologie und Mitarbeitende. Mit diversen Initiativen und neuen Produkten beweist EY Innovationskraft, Offenheit und solide Professionalität gleichermassen und zeigt sich damit als verlässlicher Partner, um den Wandel positiv zu meistern.

Dank dem Avatar-Freund keinen Schultag verpassen

Zum Digitaltag von heute hat EY eine Spendenaktion aufgesetzt. Über Social Media konnten Bürgerinnen und Bürger - auch mit Bitcoin - Geld spenden für einen sogenannten Avatar, einen kleinen Roboter, der kranke Kinder unterstützt. Das Projekt von der Organisation Avatarion ermöglicht es Kindern jeden Alters, von ihrem Krankenbett aus direkt und in Echtzeit im Schulzimmer dabei zu sein. Sie verlieren so den Anschluss an den Schulstoff nicht und bleiben mit ihren Schulkameraden in Kontakt. Heute Nachmittag konnte Marcel Stalder einen dieser Avatare im Namen von EY und zahlreichen Spenderinnen und Spendern Bundesrat und Bildungsminister Johann Schneider-Ammann übergeben. Der Avatar setzt einerseits ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der Bildung in dieser Phase der Transformation. Anderseits zeigt das Programm mit den Lernrobotern, dass von der Digitalisierung alle ...

