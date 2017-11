IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems, Inc., entwickelt Blockchain-Lösungen für Preisvergabe, Spieleridentität und Sicherheit auf dem 100 Milliarden Dollar schweren Gaming-Markt

Versus Systems, Inc., entwickelt Blockchain-Lösungen für Preisvergabe, Spieleridentität und Sicherheit auf dem 100 Milliarden Dollar schweren Gaming-Markt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 21. November 2017. Versus Systems, Inc. (CSE: VS) (CSE: VS.CN) (OTCQB: VRSSF) (FRANKFURT: BMVA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Blockchain-fähige Version seiner konditionalen Preisvergabe-Plattform entwickelt, mit welcher Herausgeber und Entwickler Preise für ihre Videospiele und interaktiven Medien anbieten können. Den Spielern wird es dann möglich sein, bei ihren Lieblingsspielen auf mobilen Geräten, Konsolen und PCs auf sichere Weise um physische Preise zu spielen.

Versus integriert schon seit dem Jahr 2014 in allen seinen IP-Anmeldungen Bitcoin und andere Kryptowährungen als potenzielle Preisvergabe-Lösungen, sagte Matthew Pierce, der Gründer und CEO von Versus Systems. Wir sind überzeugt von den Leistungen der Blockchain als einem Mechanismus für die Sicherung der persönlichen Daten und der Gameplay-Daten - umfangreiche Daten, bei denen wir gewährleisten wollen, dass sie bei Bedarf auf höchstem Niveau einfach zu sichern, leicht zu personalisieren und unkompliziert zu prüfen sind, um exakte Ergebnisse sicherzustellen.

Durch Smart Contracts (intelligente Verträge) auf der Basis der Blockchain ist es möglich, mehrere Ebenen von Daten in der Chain auf eine Weise zu verschlüsseln, dass die gesamte Versus-Plattform mit sämtlichen Spieler- und Preisvergabe-Daten sicherer wird, sagte Alex Peachey, der Head of Technology von Versus Systems. Versus ist bereits in der Lage, die bestehenden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für die Teilnahme an Spielpartien und als Preise für die entsprechenden Spieler zu nutzen, aber die Entwicklung der zusätzlichen Blockchain-Technologie zu der zugrunde liegenden Plattform selbst ist etwas, das uns wirklich mit Begeisterung erfüllt.

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Werbe-Engine entwickelt, die es Herausgebern und Entwicklern von interaktiven Medien ermöglicht, Preise in interaktiven Medien anzubieten, einschließlich mobiler, Konsolen- und PC-Spiele. Marken werden zahlen, um Produkte über die Versus-Plattform in einem Spiel zu platzieren, und Spieler werden um diese Belohnungen kämpfen.

Versus unterhält Kooperationen mit 704 Games für die NASCAR-Spielereihe für mobile Geräte und Konsolen, mit Team NINJA, einer Tochtergesellschaft von Koei Tecmo für weitere PC- and Konsolenspiele und deren Partner für Preisangebote, unter anderem Rockstar Energy Drink, Han Cholo, Tier1 und weitere. Um mehr über Versus zu erfahren, konsultieren Sie bitte die Website unter www.versussystems.com oder sehen Sie sich das neueste Video auf YouTube an.

