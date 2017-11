Bad Marienberg - Die Heidelberg Pharma AG (ISIN DE000A11QVV0/ WKN A11QVV) hat heute die am 3. November 2017 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich abgeschlossen und durch Platzierung der maximal möglichen Anzahl an neuen Aktien sowie durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von rund 34,4 Mio. Euro (einschließlich der Einbringung der Sacheinlage) erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

