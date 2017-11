Luxemburg (ots) - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU - bis zu 249 Beschäftigte) gelten als ein Motor der Wirtschaft der Europäischen Union (EU). Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen zum Wirtschaftswachstum bei.



Darüber hinaus leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Handel innerhalb der EU. Bei 98% der am Warenverkehr innerhalb der EU beteiligten Unternehmen, handelt es sich um KMU, darunter etwa 70% Kleinstunternehmen (bis zu 9 Beschäftigte). KMU erzeugen die Hälfte des Wertes des Intra-EU-Warenverkehrs. Genauer entfallen auf sie 51% der Intra-EU-Einfuhren und 45% der Intra-EU-Ausfuhren.



Anlässlich der Europäischen KMU-Woche, die auf die Förderung des Unternehmertums abzielt, veröffentlicht Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, Daten zu Unternehmen nach Beschäftigungsgrößenklassen, unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung von kleinen und mittleren Unternehmen im Intra-EU-Warenverkehr.



In fünf Mitgliedstaaten erzeugen KMU mehr als zwei Drittel des Gesamtwerts der Intra-EU-Warenausfuhren: In Zypern (88%) und Lettland (81%), gefolgt von Belgien (70%), Estland (68%) und den Niederlanden (67%). Am anderen Ende des Spektrums entfällt auf KMU weniger als ein Drittel des Werts der Intra-EU-Ausfuhren in Frankreich (21%), Deutschland (26%), der Slowakei (30%) und Irland (32%).



Von allen KMU-Größenklassen leisten Kleinstunternehmen in sechs Mitgliedstaaten den größten Beitrag zu den Intra-EU-Ausfuhren, insbesondere in Belgien, wo auf Kleinstunternehmen 46% des Gesamtwerts der Intra-EU-Ausfuhren entfällt. In Deutschland liegt der Anteil bei 4%.



In der großen Mehrzahl der Mitgliedstaaten stammt mindestens die Hälfte des Wertes der Intra-EU-Wareneinfuhren von KMU. Insbesondere erzeugen KMU mehr als drei Viertel des Gesamteinfuhrwerts in Lettland (85%), Zypern (82%), Estland (79%), Litauen (78%) und Malta (77% im Jahr 2013). Lediglich in Frankreich (31%), Deutschland (34%), der Tschechischen Republik (47%), der Slowakei (48%) und Polen (49%) entfällt auf KMU weniger als die Hälfte der Einfuhren.



Von allen KMU-Größenklassen leisten Kleinstunternehmen in fünf Mitgliedstaaten den größten Beitrag zu den Intra-EU-Einfuhren, insbesondere in Malta (45% im Jahr 2013)und Belgien (38%). Im Gegensatz dazu erzeugen sie in fünf Mitgliedstaaten weniger als 10% des Gesamtwerts: In Frankreich, Deutschland, der Tschechischen Republik (je etwa 7%), Italien (9%) und Polen (10%).



