Der Hype um Kryptowährungen hält weiter an und so heißt es wieder einmal: Neue Woche, neues Rekordhoch für die vielleicht bekannteste Kryptowährung Bitcoin. Am Montag hat sie erstmals die Marke von 8.000 US-Dollar durchbrochen. Was ist jetzt noch drin? Fällt bald vielleicht sogar die 10.000? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.