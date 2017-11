Kurz vor dem Jahreswechsel blickt man auch an der Börse gerne auf das kommende Jahr. Wird das nächste Jahr vielleicht wieder ein gutes Börsenjahr? Wo lauern Chancen, wo lauern Risiken? Doch mei-nem heutigen Gast ist auch das noch zu kurz gegriffen. Patrick Schöwitz von der J.P. Morgan Asset Ma-nagement hat eine umfangreiche Marktanalyse über die nächsten beiden Konjunkturzyklen hinweg durchgeführt und mögliche Trendentwicklungen näher analysiert. Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Welche Anlageklassen könnten sich besonders lohnen? Patrick Schöwitz bei Börse Stuttgart TV.