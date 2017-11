Der Ölpreis scheint seine Talfahrt überwunden zu haben und die Ölindustrie kann langsam aufatmen. Seit dem Jahrestiefpunkt im Juni, als der Preis für ein Barrel Brentöl bei 45 USD lag, hat sich dieser nun deutlich erholt und befindet sich aktuell auf einem Niveau von 62 USD pro Fass. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr entspricht das einem Preisspruch von 33%. Geht man von einem durchschnittlichen Break-even-point von USD 50 pro Fass Öl aus (einige Unternehmen können mittlerweile sogar deutlich günstiger fördern), so dürften die Unternehmen nun wieder deutliche Gewinne einfahren. Die Verknappungspolitik der OPEC scheint sich also auszuzahlen. Noch bis Ende März 2018 haben sich die OPEC und einige andere nicht OPEC Staaten (vor allem Russland) darauf geneinigt, die Produktion knapp zu halten, um somit den Angebotsüberhang zu verkleinern. Am 30. November werden sich die Mitgliedstaaten der OPEC abermals treffen, um ein weiteres Vorgehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...