Ich kann es noch gar nicht glauben, jammerte am Morgen danach Katharina Fegebank, unbedeutendes Grünanhängsel am Hamburger SPD-Stadtfürsten Olaf Scholz im Range einer Zweiten Bürgermeisterin, auf NDR-Info. Es sei nun schon das dritte Mal, wo sie abends mit einem guten Gefühl ins Bett gegangen sei - und am Morgen war alles ganz anders. Erst Brexit, ...

