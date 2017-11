Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-21 / 13:50 *Pressemitteilung Shareholder Value Beteiligungen AG* *Simon Pliquett wird zum Mitglied des Vorstands berufen / Reiner Sachs scheidet zum 31.12.2017 aus dem Vorstand aus* Der Aufsichtsrat der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) hat gestern Herrn Simon Pliquett, CFA (33), für die Dauer von 5 Jahren zum Vorstandsmitglied bestellt. Reiner Sachs wird auf eigenen Wunsch zum 31.12.2017 nach 17 Jahren Zugehörigkeit aus dem Vorstand ausscheiden. In diesen 17 Jahren wurde ein Wertzuwachs von 615 % erzielt. Dr. Helmut Fink, Vorsitzender des Aufsichtsrats: _"Reiner Sachs hat die Shareholder Value Beteiligungen AG 2000 gegründet, 2001 an die Börse gebracht und viele bedeutende Einzelinvestments identifiziert und begleitet. In etlichen Fällen hat er die Durchsetzung von Streubesitzrechten der Gesellschaft juristisch erstritten. Wir danken ihm für diese langjährige, erfolgreiche Tätigkeit."_ Simon Pliquett kam 2010 als Investment Analyst zur Shareholder Value Management AG und ist dort seit 2013 als Portfolio Manager für den deutschsprachigen Raum tätig. Seit 2016 ist er Mitglied des Stiftungsrats sowie des Anlageausschusses der Share Value Stiftung. Er engagiert sich ehrenamtlich als Vorstand der Mozart-Stiftung v. 1838 zu Frankfurt am Main und verantwortet deren Anlageentscheidungen. Nach dem erfolgreichen Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte Herr Pliquett außerdem berufsbegleitend das Chartered Financial Analyst (CFA) Programm. Frank Fischer zur Vorstandsernennung: _"Mit Herrn Pliquett habe ich einen kompetenten Value Investor an meiner Seite. Seine Tätigkeit bei der Shareholder Value Management AG mit dem Schwerpunkt auf deutschsprachigen Nebenwerten schätze ich bereits seit vielen Jahren und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit auf Vorstandsebene." _ _"Auf die Verantwortung und die neue Herausforderung mit Frank Fischer zusammen als Vorstand für unsere Investoren die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben, freue ich mich sehr",_ so Simon Pliquett. Kontakt: Frank Fischer Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: ir@shareholdervalue.de Zum Unternehmen: Die Shareholder Value Beteiligungen AG investiert eigene Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften. Sie ist auf das Value Investing in kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Das Beteiligungsportfolio dient dazu, ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Der Innere Wert ist die zentrale Steuerungsgröße für den Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) notiert im Segment Open Market der Börse Frankfurt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-11-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698300 Fax: +49 (0)69- 6698-3016 E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de Internet: www.shareholdervalue.de ISIN: DE000A168205 WKN: A16820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 631441 2017-11-21

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 07:50 ET (12:50 GMT)