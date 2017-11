Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

advandoo startet in Deutschland durch: Der Schweizer Digital Commerce-Experte eröffnet Niederlassung in Berlin(press1) - Berlin, 21. November 2017, das schweizerische Digital Commerce-Unternehmen advandoo AG eröffnet im November in Deutschland mit deradvandoo GmbH seine Pforten. In Deutschland geht advandoo mit demselbenDienstleistungsportfolio wie in der Schweiz an den Start. So profitiertDeutschland gleichzeitig von Experten der Schweiz und umgekehrt. Advandooversteht sich als fokussierter Dienstleister für Digital Commerce, derUnternehmen von der Beratung bis zum Betrieb alle Services für dennachhaltigen digitalen Erfolg zur Verfügung stellen kann."Wir sind besonders Stolz aus eigener Kraft heraus zu wachsen und mitBerlin, als digitalen Hub, haben wir den idealen Standort gefunden, um dieinternationale Ausrichtung und Wachstum aus der Schweiz heraus zusteuern," erklärt Adriano Zappacosta, Geschäftsführer und Gründer. "Es istuns wichtig die Standorte gut miteinander zu verknüpfen - wir werdensowohl physisch als auch virtuell für eine optimale Vernetzung und einenoffenen Austausch sorgen."Advandoo berät Entscheidungsträger zur Findung kundenorientierterLösungsansätze und realisiert professionelle Enterprise-Softwarelösungenzur digitalen Vertriebsstrategie. Das Unternehmen ist daraufspezialisiert, digitale Business-Modelle für Unternehmen erfolgreich amMarkt umzusetzen. Kompetenzschwerpunkte sind dabei die Bereiche ProductInformation Management (PIM) und E-Commerce. Insbesondere zeichnet sichadvandoo darin aus, die für die Unternehmen richtigen Lösungen zu finden,die in der Lage sind, die Prozesse entlang der Wertschöpfungsketteindividuell zu unterstützen. Diese werden nahtlos in die bestehendenSysteme, wie ERP oder CRM, intergeriert. Je nach Anforderung implementiertadvandoo etablierte Softwarelösungen oder entwickelt auf Basis vonbekannten Frameworks tailor-made Lösungen."Unternehmen wissen heute, dass die Digitalisierung in derUnternehmensstrategie verankert sein muss. Aber sie stehen jetzt vor derHerausforderung, diese Strategie in effektive Lösungen umzusetzen und diesunter immer kürzerer Time to Market", führt Zappacosta weiter aus. "Hierkommt unsere Business Engineering-Kompetenz zum Tragen: Wir verbinden dasBusiness mit der Technologie, so dass entsprechende Ergebnisse erzieltwerden. Wem es also wichtig ist, dass integrierte Lösungen performantbetrieben und nicht am Kunden vorbei entwickelt werden - der kommt zu uns!Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Software-Partnern, wie akeneoshopware, diese Expertise auch auf dem deutschen Markt zur Verfügung zustellen und unseren Wachstumskurs fortzusetzen."Das Erfolgsgeheimnis: bei der advandoo zählt jeder Mitarbeiter - sowohldessen Meinung als auch dessen Persönlichkeit und Fähigkeiten. Denn jederMitarbeiter hat Stärken, die das Team wie auch die Ergebnisseweiterbringen. So stellt die advandoo GmbH in Berlin Frontend Engineer(HTML, CSS, JS), Software Engineer (PHP) oder Service- Release Managerein. Stellenprofile gibt es unter: http://berlin.advandoo.com."Give Take": wir stecken uns ambitiöse Ziele und versuchen immer das besteErgebnis für unsere Kunden zu erreichen. Wenn wir unsere Ziele erreichen,vergessen wir nicht, woher die Ergebnisse stammen. Wir investieren inunser Wissen und in jeden einzelnen mittels interessanter Benefits.",schließt Zappacosta.Informationen über avandoo:Digital Commerce - Die advandoo ist darauf spezialisiert, digitaleBusiness-Modelle von Hersteller- und Handelsunternehmen zu realisieren.Das Unternehmen berät Entscheidungsträger zur Findung kundenorientierterLösungsansätze und realisiert professionelle Enterprise-Softwarelösungenzur digitalen Vertriebsstrategie.Mit den Kompetenzschwerpunkten PIM (Product Information Management) und E-Commerce, erlaubt es advandoo Lösungen zu definieren, welche die Prozesseentlang der Wertschöpfungskette individuell unterstützen. Der DigitalCommerce-Experte kennt sich mit unterschiedlichen Datenstrukturen bestensaus und versteht es diese Lösungen in ERP- oder CRM-Systeme nahtlos zuintegrieren. Je nach Anforderungen implementiert advandoo etablierteSoftwarelösungen oder entwickelt individuelle Lösungen auf Basis vonbekannten Frameworks.Das gut ausgebildete Team an den Standorten Berlin und Zürich verfügt überExpertenwissen im digitalen Handel, der Architektur und Entwicklung vonkomplexen Softwarelösungen und dem Gestalten von benutzerfreundlichenBedienoberflächen. Namhafte B2C- und B2B-Handelsunternehmen wie Axonlab,Denner, Interio bestätigen ihre Kompetenzen.Weitere Information zu advandoo: http://www.advandoo.comUnternehmenskontakt: advandoo AG - Anja Schuster - Seefeldstrasse 29 -8008 ZürichTel: 41 (0)44 552 14 70 - E-Mail: mailto:anja.schuster@advandoo.comDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 07:55 ET (12:55 GMT)