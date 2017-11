Hamburg/München (ots) - Die Privatbank Berenberg wurde vom "Elite Report" zum neunten Mal in Folge als "Bester Vermögensverwalter" ausgezeichnet.



Deutschlands älteste Privatbank erhielt gestern Abend in München die "Siegerurkunde" im Report "Die Elite der Vermögensverwalter". Zum neunten Mal in Folge erreichte Berenberg in der Wertung die Höchstpunktzahl, das Prädikat "summa cum laude" erhielt Berenberg bereits zum 14. Mal. Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels hob hervor: "Diese traditionsreiche Privatbank hat ihre Zukunft durch Erschließung weiterer hochkarätiger Dienstleistungsfelder enorm ausgebaut. Darüber hinaus überzeugt der dynamisch gut entwickelte Anlagestil mit ansehnlicher Performance. Ein altes Haus zeigt hier seine Vitalität - erfreulich kunden- und zukunftsorientiert."



"Wir freuen uns sehr, diese renommierte Auszeichnung nun schon zum neunten Mal entgegennehmen zu dürfen", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Als inhabergeführte Privatbank mit einer 427-jährigen Unternehmenstradition hat Berenberg sein Geschäftsmodell stets an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Als Privatbankiers stehen wir für den besonders engen Kontakt zu unseren Kunden und eine ausgeprägte Kundenorientierung."



Der Elite Report hat in seiner Studie 352 Vermögensverwalter im gesamten deutschsprachigen Raum untersucht.



