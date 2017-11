NEW YORK (Dow Jones)--Im Plus werden die US-Indizes zum Start am Dienstag erwartet, wobei der Nasdaq-Composite ein neues Rekordhoch markieren könnte. Zwar ist im Vorfeld des Thanksgiving Day am Donnerstag mit einem sich weiter ausdünnenden Handel zu rechnen, doch herrscht an Themen kein Mangel. So steht am Berichtstag eine Reihe von Quartalszahlen an. Kurz nach Handelsstart folgen Daten vom Immobilienmarkt.

Zudem rechnen Teilnehmer mit guten Impulsen aus dem Einzelhandel rund um den einkaufsstarken Thanksgiving-Feiertag. Im Hintergrund stützt weiter die Hoffnung auf eine Steuerreform, über die der Senat bald nach dem Erntedankfest abstimmen dürfte. Ein Thema ist auch die Frage der Nachfolge Janet Yellens, die neben ihrer Präsidentschaft am Vortag auch die Mitgliedschaft im Fed-Board aufgekündigt hat. Damit erhält US-Präsident Donald Trump eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme.

Time Warner und AT&T im Fokus

Die Aktien von Time Warner und AT&T dürften im Blickpunkt des Interesses stehen. Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekom-Konzern steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Das Ministerium will die Übernahme verhindern, weil die Transaktion einem Unternehmen zu viel Macht auf dem sich schnell entwickelnden Medienmarkt geben dürfte. AT&T-Chef Stephenson kritisierte, die Klage "entbehre jeglicher Logik" und seine Gesellschaft werde die Klage anfechten. Der Schritt der Behörde ist die erste große Kartellklage unter der Regierung von Donald Trump. Die Papiere von Time Warner werden noch nicht gehandelt, die Papiere von AT&T verlieren vorbörslich 0,7 Prozent.

Lowe's geben nach Zahlen vorbörslich 0,9 Prozent ab. Dabei hat der Einzelhändler sowohl beim Ergebnis je Aktie als auch beim Umsatz die Schätzungen übertroffen. Allerdings ist die Aktie an den vergangenen Tagen bereits gut gelaufen. Auch Medtronic hat Umsatz und Ergebnisprognosen übertroffen. Die Aktie des Medizintechnik-Spezialisten steigt um 1,4 Prozent.

Urban Outfitters gewinnen 1,7 Prozent. Der Bekleidungshersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, auch wenn der Ausblick als vorsichtig beschrieben wurde. Auch bei dem Softwareanbieter Intuit fiel das Ergebnis besser aus als gedacht, während der Ausblick enttäuschte. Die Aktie gibt um 0,8 Prozent nach.

Palo Alto Networks verteuern sich nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um gut 8 Prozent. Zudem hat das auf Sicherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen seinen Ausblick erhöht.

Dollar legt nochmals leicht zu

Am Devisenmarkt bröckelt der Euro noch etwas weiter ab. Aktuell notiert er bei 1,1725 Dollar nach 1,1735 am späten Montag. Im Hoch am Vortag notierte er noch über 1,18 Dollar.

Der Goldpreis kann sich nur ein wenig von den Vortagesverlusten erholen, als der vorrückende Dollar den Preis um 1,3 Prozent nach oben trieb. Am Dienstag gewinnt die Feinunze 0,2 Prozent auf 1.278 Dollar.

Bislang wenig Bewegung zeigt sich bei den Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys verharrt bei 2,36 Prozent.

Der Ölpreis tendiert nach zwischenzeitlichen Abgaben wieder behauptet. Der Preis verbleibe aber in der Spanne der Vorwoche, sagt Managing Director Olivier Jakob vom Ölberatungsunternehmen Petromatrix. Die Anleger hoffen weiter auf preisstützende Maßnahmen auf dem kommenden Treffen der Ölförderländer in Wien zu Ende des Monats. Eine leichte Unterstützung kommt auch von der Stilllegung der Transcanada-Keystone-Pipeline im Gefolge einer Ölverschmutzung. Die Sorte WTI verharrt bei 56,41 Dollar je Fass, Brent rückt um 0,3 Prozent vor.

=== DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1725 -0,21% 1,1749 1,1738 +11,5% EUR/JPY 131,97 -0,12% 132,12 132,09 +7,3% EUR/CHF 1,1648 -0,09% 1,1659 1,1652 +8,8% EUR/GBP 0,8849 -0,18% 0,8865 1,1280 +3,8% USD/JPY 112,55 +0,08% 112,46 112,53 -3,7% GBP/USD 1,3251 -0,02% 1,3253 1,3241 +7,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,41 56,42 -0,0% -0,01 -1,0% Brent/ICE 62,38 62,22 +0,3% 0,16 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,78 1.275,40 +0,2% +2,38 +11,0% Silber (Spot) 16,95 16,93 +0,1% +0,02 +6,4% Platin (Spot) 927,50 923,50 +0,4% +4,00 +2,6% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,3% +0,01 +22,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/chg

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 08:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.