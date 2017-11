Wien - Der Allgäuer Vermögensverwalter GECAM wird zukünftig von einer Doppelspitze geführt, so die Experten von "FONDS professionell".Wie der Unternehmenswebseite zu entnehmen sei, sei Armin Spöttl neben dem bisherigen Vorstand Alexander Streeb in das Gremium eingezogen.Der gelernte Bankkaufmann Spöttl sei zertifizierter Spezialist für Compliance, Bankgeschäft und Kapitalanlag. 2012 habe er bei GECAM die Leitung dieser Organisationseinheiten übernommen und sei für Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Institut zuständig. Im Vorstand verantworte er jetzt die Bereiche Compliance, Organisation, Rechnungswesen, IT und Recht.

