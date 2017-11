Die US-Investmentbank führt die neuste Liste der systemrelevanten Banken an. Chinesische Banken werden wichtiger, während die Credit Suisse an Bedeutung verliert. Die Deutsche Bank steht in der zweiten Reihe.

Die US-Investmentbank JP Morgan ist in den Augen der Regulierer das für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems bedeutendste und zugleich risikoreichste Institut. In der neuesten Liste der 30 global systemrelevanten Banken (G-SIB) ist JP Morgan das einzige Institut in der obersten Kategorie, wie der Finanzstabilitätsrat in Basel mitteilte.

Die US-Großbank muss damit 2,5 Prozentpunkte mehr Kapital vorhalten als eine gewöhnliche Bank. Die bisher als ähnlich wichtig eingestufte US-Bank Citigroup wird jetzt nur noch in der zweiten Kategorie geführt, die einen Kapitalausschlag von zwei Prozent braucht.

Die Citigroup steht damit in einer Reihe mit der Deutschen Bank, der Bank of America und HSBC. Der FSB bewertet die ...

