FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherungskonzern Swiss Re sieht nach den Naturkatastrophen in Nordamerika eine Erholung bei den seit Jahren darniederliegenden Preisen. Das gelte im Schaden- und Unfallgeschäft sowohl für die Erst- als auch für die Rückversicherung, wie das konzerneigene Swiss Re Institute mitteilte.

Eine ganze Reihe großer Naturkatastrophen - die Hurrikane Harvey, Irma und Maria, Erdbeben in Mexiko und Waldbrände in Kalifornien - haben in der zweiten Jahreshälfte 2017 für erhebliche Belastungen in der Schaden-Unfall-Erstversichung und -Rückversicherung gesorgt. Die versicherten Schäden aus den Wirbelstürmen und den Erdbeben beziffert die Swiss Re auf 95 Milliarden US-Dollar.

"Preiserhöhungen in den von den Verlusten betroffenen Segmenten sind bereits sichtbar und könnten beträchtlich ausfallen", sagte Chefökonom Kurt Karl laut Pressemitteilung. "Das endgültige Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt, es scheint aber ausreichend groß zu sein, um Preiserhöhungen auch über die betroffenen Sektoren hinaus auszulösen."

Durch das hohe Aufkommen an Katastrophen seien Gelder aus dem Schaden- und Unfallgeschäft abgeflossen, so die Swiss Re. Gleichzeitig befinde sich die globale Wirtschaft in einer zyklischen Erholung. Die Vorhersage laute auf ein moderates Wachstum im kommenden Jahr und 2019. Das sollte das Wachstum der Versicherungsmärkte weiter stützen.

Auch die Konkurrenten Munich Re und Hannover Re hatten sich bei der Vorlage der Quartalsberichte positiv zur Preisentwicklung geäußert.

November 21, 2017 08:12 ET (13:12 GMT)

