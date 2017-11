Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie der Zumtobel in Reaktion auf die Gewinnwarnung des Leuchtenherstellers von 16 auf 12 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "hold" wurde bestätigt.

In der Vorwoche hatte Zumtobel seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Unter anderem liege die Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie weiter unter den Erwartungen, und die erhoffte Erholung sei kurzfristig nicht absehbar, teilte der Konzern mit.

Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2017/18 ein bereinigtes Ebit von 50 bis 60 (Vorjahr: 72,4) Mio. Euro und einen Umsatzrückgang von etwa fünf Prozent. Bisher waren jeweils leichte Zuwächse vorhergesagt worden. Nach Einschätzung von RCB-Analyst Markus Remis ist der Ausblick noch immer zu optimistisch.

Die RCB-Experten haben ihre Ergebnisprognosen für Zumtobel in Reaktion auf die Gewinnwarnung deutlich gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 wurde die Schätzung für den bereinigten Gewinn von 0,95 auf 0,53 Euro je Aktie gesenkt. Die neuen Prognosen für die Folgejahre liegen bei 0,73 (2018/19) und 0,87 (2019/20) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,23 (2017/18), 0,25 (2018/19) und 0,30 (2019/20) Euro je Aktie erwartet.

Am Dienstag notierten Zumtobel-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 11,37 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/bel

AFA0048 2017-11-21/14:45

ISIN: AT0000837307