Die Friedensnobelpreisträgerin aus Myanmar sieht politische Instabilität als Hauptursache für die großen Probleme unserer Zeit: Terror und illegale Migration. Die Lage der Rohingya im eigenen Land erwähnt sie nicht.

Myanmars De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sieht die Welt in einer neuen Ära politischer Instabilität. Die Folgen seien illegale Migration und die Ausbreitung von Terrorismus und Extremismus, sagte Suu Kyi am Montag bei einem Treffen mit Außenministern aus Europa und Asien in Naypyidaw.

Suu Kyi erwähnte die muslimische Rohingya-Minderheit in Myanmar nicht, doch betrachten viele der mehrheitlich buddhistischen Einwohner Myanmars die Rohingya als illegale Einwanderer, obwohl manche Familien schon seit Generationen im Land wohnen. ...

