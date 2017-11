Zürich - Nachdem der Bundesrat sein Vorgehen bezüglich digitaler Identität präsentiert hat, stellt die Swiss Data Alliance als überparteilicher Think Tank für Datenpolitik ein entsprechendes Lösungskonzept vor. Das breit abgestützte Konzept zeigt auf, wie die Rollen zwischen Staat und Privaten sinnvoll aufgeteilt und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer umfassend geschützt werden. Das Konzept bezieht die bisher im Identitätsbereich engagierten privaten Akteure ein, sichert aber gleichzeitig auch den Anspruch auf eine rein hoheitliche Identitätsbestätigung. Für den weiteren Diskurs wertvoll ist im Rahmen des Konzepts die generelle Klärung von Rollen, Funktionen und Transaktionen. Die Swiss Data Alliance begrüsst die heute von neun staatsnahen und privatwirtschaftlichen Unternehmen vorgestellte Initiative als wichtigen Schritt zur Umsetzung des vorgeschlagenen Lösungskonzeptes.

Die Entwicklung und flächendeckende Ausbreitung einer staatlich anerkannten digitalen Identität in der Schweiz ist dringend. Bis anhin war aber unklar, wie diese erfolgreich realisiert werden kann. Insbesondere war umstritten, welche Rolle der Staat, staatsnahe Unternehmen und die Privatwirtschaft dabei übernehmen sollen. Die Swiss Data Alliance hat daher in den letzten Monaten mit Vertretern einzelner staatsnaher und privatwirtschaftlicher Unternehmen, welche heute ihre Initiative für eine digitale Identität in der Schweiz angekündigt haben, sowie der Verwaltung, der Politik, des Datenschutzes und weiterer interessierter Kreise einen einvernehmlichen Lösungsvorschlag erarbeitet. Dieser zeigt einen erfolgreichen Weg zur digitalen Identität in der Schweiz und klärt die grundsätzlichen Fragen der Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft.

Die staatlich anerkannte digitale Identität in der Schweiz (CH-ID) soll den folgenden Anforderungen genügen:

Die CH-ID ist eine vom Staat anerkannte vertrauenswürdige digitale Identität für alle Schweizer Bürger und in der Schweiz niedergelassene Ausländer. Die CH-ID beruht auf der hoheitlichen Bestätigung der Identität einer Person anhand der Daten in den amtlichen Personenregistern. Die CH-ID kann von einem der dazu ...

