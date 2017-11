Indien überholt China

Die BMO-Finanzexperten würden wegen der demografischen Entwicklung langfristig eher auf Indien als auf China setzen.

Die demografische Entwicklung im Reich der Mitte kann auf lange Sicht dramatische Folgen haben. Dieser Ansicht ist das Team von Pyrford International bei BMO Global Asset Management. Das auf Qualitäts- und Value-Investments spezialisierte Team hat wichtige Märkte unter Demografie-Gesichtspunkten beleuchtet.

Wenn wir nur einen Dollar zum Investieren für einen Anlagezeitraum von 20 oder 30 Jahren hätten und als Region zwischen China und Indien auswählen müssten: Wir würden uns für Indien entscheiden. Dafür gibt es vor allem einen Grund: die demografische Entwicklung in beiden Schwellenländern, wie die BMO-Finanzexperten in einem aktuellen Marktkommentar schreiben.

Die beiden Länder seien die bevölkerungsreichsten Staaten auf der Erdkugel - zusammen machten sie 37 Prozent der Weltbevölkerung aus. Heute lebten in China 1,37 Milliarden Menschen, in Indien seien es 1,32 Milliarden. Bereits in rund sieben Jahren werde voraussichtlich Indien China überholen. Die chinesische Bevölkerung werde ihren Höhepunkt im Jahr 2030 mit rund 1,44 Milliarden erreichen - danach dürfte die Bevölkerung wieder abnehmen. Die Bevölkerung Indiens hingegen dürfte bis ins Jahr 2060 immer weiter auf 1,68 Milliarden Menschen wachsen, heißt es weiter.

