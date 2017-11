Frankfurt - Vor dem Hintergrund stärkerer Bewegungen an den Aktienbörsen in Europa und den USA haben ETF-Händler alle Hände voll zu tun, so die Deutsche Börse AG."Hinter den knapp 36.000 ETF-Transaktionen stehen sehr ansehnliche Volumina", beschreibe Frank Mohr von der Commerzbank das Geschäft mit Indexfonds der vergangenen Woche. Über alle Anlageklassen hinweg hätten im Verhältnis 54 zu 46 Prozent klar die Käufe dominiert.

