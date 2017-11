Frankfurt - INVESCO PowerShares erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem neuen ETF würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Unternehmensanleihen zu partizipieren, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert worden seien. Die jeweiligen Indexbestandteile müssten unter anderem ein Rating der Kategorie Investment Grade aufweisen und über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr verfügen.

Den vollständigen Artikel lesen ...