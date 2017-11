Die meisten europäischen Indizes konnten die gestrigen Gewinne nicht halten, trotz optimistischer Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten DAX® (DE30 in der xStation 5) stoppt seinen Rebound in der Nähe des nächsten Widerstands RWE-Aktie (RWE.DE) gibt jüngste Gewinne wieder ab, während ProSieben-Aktie (PSM.DE) nach Hochstufung von JPMorgan wieder steigt

Zusammenfassung:Die europäischen Indizes starteten den heutigen Handelstag in der Verlustzone und gaben somit einen Teil der Gewinne vom Montag wieder ab. Dies ist sehr interessant, da sich die Stimmung an der Wall Street und an den asiatischen Aktienmärkte wieder verbessert hat. Darüber hinaus hat Präsident Steinmeier sich nicht für Neuwahlen ausgesprochen und ermutigte stattdessen die Parteien, die Koalitionsgespräche wieder aufzunehmen. Dennoch sollte der politische Faktor in den kommenden Wochen von den Investoren in Betracht gezogen werden.

DE30 hat sich gestern stark erholt, weitere Preisanstiege blieben allerdings aus. Quelle: xStation 5 Das bearische Gap vom Montag wurde schnell wieder geschlossen, sodass sich der DE30 weiter zu einem lokalen Widerstand bei 13.090 Punkten bewegte. Die bullischen Impulse waren jedoch nicht stark genug, um diesen zu durchbrechen. Der Index blieb in einer relativ engen Konsolidierung mit einer Untergrenze von 13.000 Punkten, was zusätzlich durch ein Fibo-Retracement von 23,6% ...

