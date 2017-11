Der Dow Jones konnte gestern leicht zulegen. Um 0,3 Prozent ging es für ihn nach oben. Heute dürfte der Dow Jones an seine Gewinne von gestern anschließen. Er wird laut Indikationen mit grünen Vorzeichen in den Tag starten. Weitere Informationen dazu bekommen Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.