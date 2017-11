Köln (ots) - Die Realität schreibt die packendsten Geschichten. Das beweist die neue Dokumentationsserie "Feuer & Flamme", die die RC Release Company am 1. Dezember als DVD, Blu-ray und Video-on-Demand veröffentlicht. Die Reihe folgt den Feuerwehrmännern der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen-Buer bei ihren Einsätzen und ist dabei näher dran am Geschehen als je zuvor, denn die Einsatzkräfte tragen Körperkameras und kommentieren ihre Aktionen selbst. So fängt die Doku den Berufsalltag authentisch und emotional ein - und fasziniert Profis ebenso wie Laien, die sich für die Feuerwehr begeistern.



Erstmals ab Mai 2017 im WDR Fernsehen ausgestrahlt, umfasst die erste Staffel von "Feuer & Flamme - Mit Feuerwehrmännern im Einsatz" neun 45-minütige Episoden. Die Doku-Reihe wurde produziert von SEO Entertainment im Auftrag des WDR, die Redaktion lag bei Philipp Bitterling und Hans-Georg Kellner. In der Kernzielgruppe der 35- bis 55-Jährigen erreichte das Format rund 7,1 Prozent Marktanteil und erhielt auf Online-Kanälen wie YouTube, Facebook und Twitter großen Zuspruch, sodass eine Fortsetzung im nächsten Jahr bereits angekündigt wurde.



Der Bereich hochwertiger Dokumentationen ist eines der Spezialgebiete der RC Release Company GmbH. Das Tochterunternehmen der WDR mediagroup für DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Veröffentlichungen hat tiefgründige, gesellschaftlich relevante Produktionen wie "Drone - This Is No Game!" und "Camp 14 - Total Control Zone" erfolgreich am Markt etabliert. Auch Natur-Dokus wie "Wilder Rhein" und "NRW von oben" sowie zahlreiche weitere Genres gehören zum Portfolio.



Ein Trailer ist abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=kWc__rn_3eU



