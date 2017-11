Die Trends zu hoher Leistung, Miniaturisierung und hoher Packungs- und Integrationsdichte in der Elektronikentwicklung führen zu zunehmend höherer Leistungsdichte bei geringerem Volumen der elektronischen Produkte. Das moderne Elektronik-Design in der Industrie hat sich durch die Suche nach optimalen Methoden zur Wärmeableitung und bestmögliche konstruktive Auslegung dramatisch verändert. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten in einem Bereich zwischen 70 °C und 80 °C jeweils um fünf Prozent abnimmt, wenn die Betriebstemperatur um 1 °C steigt. Daher hängt die Zuverlässigkeit eines Systems in erster Linie vom Wärmemanagement der Leiterplatte und der Reduktion der Arbeitstemperatur ab.

Bereits 1985 wurden HITT-Platinen als erste Generation von Wärmeleit-Substraten bei Denka in Japan entwickelt. Heute sind viele Produkte aus dem Bereich des Wärmemanagements erhältlich, darunter Extremkupfer-Material, thermisch leitende Materialien, metallbasierte Leiterplatten auf Basis von Aluminium oder Kupfer sowie Embedded-Metallplatinen, die jeweils die Erfahrung und die Leistung der Elektronik-Ingenieure vereinen.

Embedded Metal Boards sind Platinen, auf denen Leistungskomponenten auf lokal verankerten Metallblöcken montiert sind. Die Leistungsbausteine werden direkt auf den Metallblöcken montiert, sodass darüber ein Großteil der Abwärme direkt zu speziellen Kühlkörpern auf der anderen Seite der Platine abfließen kann. Mit dieser Technologie lässt sich die Arbeitstemperatur sowohl der Komponenten als auch der Platine effizient reduzieren, und somit die Lebensdauer der Endprodukte verlängern. Es zeigt sich, dass die Leiterplattentechnologie mit solchen integrierten Embedded-Komponenten effektiv zu Fortschritten bei der Bestückungsdichte und -zuverlässigkeit, der Leistungsfähigkeit der Verbindungen und zur Reduktion der Gesamtkosten beiträgt, sodass diese Technologie zunehmend an Popularität gewinnt.

Definition und Bedeutung von Koplanaritätsmessungen

Die Koplanarität beschreibt den maximalen Abstand zwischen den physischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...