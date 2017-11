Lauda-Königshofen - Telefónica-Aktie versucht sich an einer Stabilisierung - Chartanalyse Von den Jahreshöchstständen aus 2015 bei 14,29 Euro hat sich die Aktie des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) bis Ende 2016 recht weit entfernt und musste Abgaben bis auf ein Niveau von 7,58 Euro verkraften, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

