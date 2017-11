Noch bis zum 30. November ist Zeit, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Dabei lässt sich viel Geld sparen, im besten Fall bis zu 1.700 Euro. Was Verbraucher beim Wechsel beachten sollten.

Bis zu 1.700 Euro verschenken deutsche Autofahrer Jahr für Jahr. So viel können Verbraucher im besten Fall sparen, indem sie ihre Kfz-Versicherung wechseln. Doch nur fünf Prozent der Versicherten machen das tatsächlich. Es gilt, schnell zu handeln, da am 30. November die Kündigungsfrist abläuft. Die Wahl der neuen Autoversicherung fällt schwer, weil Verbraucher sich durch einen Tarifdschungel arbeiten müssen: "Pay as you drive"-Tarife, die den Fahrern aufs Lenkrad schauen, konkurrieren mit traditionellen Versicherungen mit Schadenfreiheitsrabatten. "Die Kfz-Versicherung ist sehr nah am individuellen Risiko orientiert", sagt Kathrin Jarosch vom GDV. Jahresbeiträge sind schwer vergleichbar. Anhaltspunkte bieten die Rechenbeispiele von Finanztest (siehe Grafik). Die wichtigsten Fragen zum Versicherungswechsel:

Wie kommen Versicherte an Informationen?

Viele Wechselwillige nutzen den Preisvergleich auf Portalen wie Verivox oder Check24. Eine Suchmaske sucht das passende Angebot für den individuellen Bedarf. Doch Achtung! Nicht jeder Kfz-Versicherer ist dort vertreten. So bezieht zum Beispiel Verivox die Huk-Coburg oder die Allianz, immerhin Marktführer, nicht in den Preisvergleich ein. "Verbraucher sollten darauf achten, welche und wie viele Versicherer auf der Seite gelistet sind," rät Beate-Kathrin Bextermöller von Finanztest. Neutral verhalten sich die Vergleichsportale nicht. Als Makler leben sie von den Provisionen der Firmen. Sie spülen vermeintliche "Preis-Leistungs-Sieger" auf Platz eins der Rangliste. "Auch Voreinstellungen wie etwa eine Insassenunfallversicherung können das Suchergebnis verzerren", sagt Bextermöller. Die Verbraucherseite Finanztip empfiehlt, die Vergleichsportale zu nutzen, aber nicht ausschließlich: Die Kunden sollten auch Angebote von Direktversicherern wie Huk24 einholen, die in den Portalen auf eigenen Wunsch nicht gelistet ist. Wer will, kann Finanztest die individuell günstigste Versicherung für sich heraussuchen lassen. Die Datenbank des Testers listet immerhin 72 der 90 Kfz-Versicherer, der Zugang für 13 Monate kostet 7,50 Euro.

Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...