Bern - Starker Franken und Digitalisierung: Die KMU der Schweizer Maschinenindustrie sehen sich gleich doppelt in ihrer Existenz bedroht. Der KMU-Verband Swissmechanic und die Gewerkschaft Unia untermauern mit einer Studie ihre Forderung nach einem Mindestkurs.

Dass es eher ungewöhnlich ist, dass sie mit dem selben Anliegen an die Öffentlichkeit gehen, verheimlichten Arbeitgeber und Gewerkschafter am Montag in Bern nicht. Verbandspräsident Roland Goethe sagte vor den Medien, er sei immer noch ein bisschen "überrascht", Swissmechanics und Unia im selben Satz zu erwähnen.

Corrado Pardini, Verantwortlicher für das Industrie-Dossier bei der Unia, gestand, dass man sich in Zukunft wahrscheinlich "auch weiter immer wieder streiten" werde. Doch in diesem Fall hätten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gefunden: "Das ist ein starkes Zeichen", so der SP-Nationalrat.

Das gemeinsame Anliegen ist die Sorge um die Zukunft der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Maschinenindustrie. Goethe sprach vom einer "doppelten existenziellen Herausforderung". Einerseits beklagte er den weiterhin überbewerteten Franken, der auf die Margen drücke, die gehemmte Investitionsbereitschaft und den schwierigen Zugang zu neuen Krediten.

Andererseits setze die zunehmende Digitalisierung die Unternehmen unter Druck. Grosse Unternehmen könnten den digitalen Wandel leichter durchführen dank mehr finanziellen und personellen Ressourcen - und sich auch mal einen Fehltritt leisten. "Für KMU sind die Spielräume ...

