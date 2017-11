MTB-Action im Schnee am 26.Jänner 2018 in Saalfelden Leogang



Saalfelden Leogang (ots) - Schnee und Slopestyle funktioniert nur auf Ski und Snowboards? Weit gefehlt. Der FMB Silver Event "White Style" in Saalfelden Leogang beweist das Gegenteil. Mit dem Mountainbike eine verschneite Piste hinunterjagen und dabei noch Tricks zeigen - kein Problem für die waghalsigen Teilnehmer des White Style am Schantei. Zum mittlerweile dreizehnten Mal verspricht der einzige MTB-Slopestyle-Event auf Schnee die Weltelite des Mountainbikings am 26. Jänner 2018 in das Bergdorf im Salzburger Land zu bringen.



Doch aufgepasst: Bei der nächsten Ausgabe wird alles anders! "Mann gegen Mann" - so lautet das neue Contest-Format, bei dem sich die Rider im K.O.-System gegenseitig battlen werden. Welche abgefahrene Trick-Kombo auf kunstvoll geshapten Snowkickern wird die Jury überzeugen? Eines ist sicher: Beim ersten FMB Event des Jahres wird es dieses Mal besonders spannend.



Mutige Zuschauer können sich beim Scott Snow Downhill Race sogar selbst auf den Schnee wagen. Den Gewinnern winken tolle Preise. Natürlich wird nach so viel Action gebührend gefeiert: Nach dem Contest treffen sich Rider und Fans in der KrallerAlm bei der After-Contest-Party und lassen den Saisonauftakt fröhlich ausklingen.



Das Event hilft den Bike-Fans auf alle Fälle über die kalten Wintermonate hinweg und weckt Vorfreude auf die Trails im Bikepark Leogang (ab 10.Mai 2018 geöffnet)!



White Style = Fight Style Datum: 26.1.2018, 16:00 - 21:30 Uhr Ort: Leogang 102, 5771 Leogang Url: http://www.saalfelden-leogang.com



