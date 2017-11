Straubing (ots) - Ein nur ständiges Durchwinken von Regierungswünschen gäbe es mit einer Minderheitsregierung nicht mehr und auch die zuletzt einschläfernden Debatten im Bundestag wären sicherlich lebhafter und spannender. Zudem würden die etablierten Kräfte so gezwungen, sich mit der AfD wirklich auseinanderzusetzen, anstatt sie im Parlament nur abzukanzeln. Inhalte würden so deutliche Konturen erhalten. Das sollten auch unentwegte Berufsbedenkenträger zur Kenntnis nehmen, die jetzt mit Heulen und Zähneklappern vor diesem Regierungsmodell warnen. Panik bringt auch hier nichts.



