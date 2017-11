Österreichisches Jungunternehmen entwickelt spezielle Pflegeserie, die der Hautalterung bei RaucherInnen entgegenwirkt.



Brunn am Gebirge (ots) - Mit SMOKE LINE bringt ein junges österreichisches Unternehmen eine Innovation auf den Markt: eine Kosmetiklinie, die gezielt auf die Bedürfnisse von Raucherinnen und Rauchern abgestimmt ist. Mit natürlichen Wirkstoffen reduziert SMOKE LINE die Auswirkungen des Nikotinkonsums auf die Haut und beugt so vorzeitiger Hautalterung vor. Kann man in Zeiten zunehmender Einschränkungen für Raucher überhaupt noch auf diese Zielgruppe setzen?



Zwtl.: Wie wirkt Nikotin auf die Haut?



Faltige, fahle Haut ist nicht nur eine Folge von genetischen Anlagen und äußeren Einflüssen wie zu intensiver Sonneneinstrahlung. Auch Nikotinkonsum trägt in großem Ausmaß dazu bei. Durch Nikotin werden Elastin und Kollagen abgebaut, die Haut verliert so ihre Elastizität. Große Mengen freier Radikale und verengte Blutgefäße schaden dem Hautbild. Kohlenmonoxid im Blut erschwert zusätzlich die Sauerstoffaufnahme. Das Resultat ist vorzeitige Hautalterung.



Zwtl.: Was ist neu an SMOKE LINE?



SMOKE LINE wurde gezielt für Raucherinnen und Raucher entwickelt, die ihre Haut vor den schädlichen Auswirkungen des Nikotinkonsums schützen wollen. "Um vorab eines klarzustellen: Eine gesunde Lebensweise - kein Nikotin, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung und viel Sport - ist ganz sicher die beste Anti-Ageing-Strategie. Aber für manche ist dies ein Ideal, das schwer zu erreichen ist. Und viele wollen, trotz zunehmender Rauchverbote, dennoch nicht auf ihre Zigarette verzichten", so Wolfgang Valvoda, der Gründer von SMOKE LINE. Er weiß, wovon er spricht: "Ich bin selbst Raucher und wollte mir und meiner Haut etwas Gutes tun. Aber eine speziell auf Raucher abgestimmte Kosmetik gab es bislang nicht auf dem Markt." Das war der Startschuss für die Entwicklung von SMOKE LINE. Wolfgang Valvoda beschäftigte sich intensiv mit den Auswirkungen von Nikotin auf die Haut und experimentierte mit zahlreichen Inhaltsstoffen. "Es war ein langer Weg bis zur fertigen Produktlinie", erzählt der innovative Unternehmer, "aber die Mühe hat sich gelohnt: SMOKE LINE ist eine fein abstimmte Pflegeserie für nikotingeschädigte Haut. Jedes einzelne Produkt wurde dermatologisch getestet und ist naturkosmetikkonform." Mit gezielter Pflege, so seine Überzeugung, lassen sich die schädlichen Auswirkungen des Rauchens auf die Haut reduzieren. "Natürlich im Rahmen der erlaubten Wirkung von Kosmetik", ergänzt Valvoda.



Zwtl.: Darf man eine eigene Kosmetiklinie für Raucher heutzutage noch guten Gewissens produzieren?



Warum gab es bislang noch keine Kosmetik speziell für Raucher? Wolfgang Valvoda ist überzeugt, dass Political Correctness der Grund dafür ist. Konzerne bemühen sich immer stärker um ein sauberes Image, und da passt Nikotinkonsum heute nicht dazu. "Rauchen ist tabu, Raucher und Raucherinnen werden aus der Öffentlichkeit verdrängt. Es hat mir viel Mut und Idealismus abverlangt, um entgegen diesem Trend SMOKE LINE zu entwickeln und zu produzieren", so Valvoda. Und auf die Frage, ob das in Zeiten von Anti-Raucher-Kampagnen noch zulässig ist, lautet seine Antwort: "Ja, gewiss, weil ich an Selbstbestimmung glaube und Eigenverantwortung schätze. Und die genussvolle Zigarette zum Kaffee."



