Erneuerbare Energien sind breit einsetzbar und ersetzen damit fossile Energieträger. Dies gilt besonders für hochwertige elektrische Energie aus Photovoltaik-Anlagen. So ist diese Solarenergie auch zum Betrieb von Kompressor-Kühlmaschinen zur Raumkühlung nutzbar, zumal die Gleichzeitigkeit von Bedarf und Angebot oft gegeben ist. Für Kühlbedarf in Zeiten ohne Solarstrahlung dienen (geladene) Speicher (thermische oder elektrische) zur Überbrückung oder die Systeme werden mit dem öffentlichen Netz gekoppelt. In diesem Beitrag wird über den Aufbau eines mit dem Netz gekoppeltes Kühlsystem mit thermischen Speichern berichtet. Die validierten Resultate aus Jahres- bzw. Saisonsimulationen werden präsentiert.

Aufbau des Kühlsystems

Es wurde eine PV- und netzgetriebene Kühlanlage aufgebaut und in ihrem Betrieb Messdaten erfasst. Das System mit einer frequenzgesteuerten Kompressor-Kühlmaschine und einer Kühlleistung Pkühl.max?=?8?kW kann in verschiedenen Kühlmodi betrieben werden.

Die elektrische Energie der PV-Anlage mit einer Peak-Leistung von 2,3?kW wird mit einem Wechselrichter in Wechselstrom gewandelt und kann dann durch das Kühlsystem selbst verbraucht oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Das System beinhaltet einen thermischen Kältespeicher auf der Verdampferseite der Wärmepumpe, zur Wärmerückgewinnung und Effizienzsteigerung einen Brauchwarmwasserspeicher auf der Kondensatorseite der Wärmepumpe, einen Sole-Luft-Rückkühler für den Wärmeabwurf außerhalb des Gebäudes sowie Kühldecken für die Kälteverteilung im Raum.

Bild?1 zeigt das Schema der Anlage und in Tabelle?1 sind die Anlagendaten zusammengefasst. Während Solarenergie nutzbar ist, kann, wie erwähnt, die gewonnene PV-Energie entweder im Netz als elektrische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...