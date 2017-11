Osnabrück (ots) - Janssen-Kucz tritt in Niedersachsen als Grünen-Parteichefin ab



Osnabrück. Niedersachsens Grüne stehen vor einem Führungswechsel: Die bisherige Co-Vorsitzende Meta Janssen-Kucz will nach viereinhalb Jahren ihr Amt abgeben. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf die Landtagsabgeordnete. Hintergrund ist die für Mittwoch erwartete Wahl der Ostfriesin zur Landtagsvizepräsidentin. Diese gilt als sicher. "In diesem Fall werde ich das Amt der Landesvorsitzenden zur Verfügung stellen", sagte die 56-Jährige. Die Neutralitätspflicht als Vizepräsidentin vertrage sich nicht mit dem Amt der Parteichefin. Janssen-Kucz steht seit 2013 an der Spitze der Landesgrünen. Derzeit bildet sie eine Doppelspitze mit dem Hannoveraner Stefan Körner. Eigentlich sollte der Landesvorsitz Ende 2018 neu bestimmt werden. Janssen-Kuczs Nachfolgerin wird nun voraussichtlich im kommenden März bei einer Landesdelegiertenkonferenz bestimmt.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207