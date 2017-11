Gute Nachrichten für die Lufthansa: Vor Jahresende könnte die Fluggesellschaft die Reste von Air Berlin übernehmen. Doch auch bei einer Genehmigung dürften die Vorgaben der EU-Kommission hart ausfallen.

Die Lufthansa kann nach Einschätzung eines Experten noch in diesem Jahr mit der Genehmigung der EU-Kommission für den Kauf eines großen Teils der insolventen Air Berlin rechnen - aber nur unter harten Bedingungen. "Es wird Auflagen geben, die noch über die Abgabe von Slots hinausgehen dürften", erklärte Luftfahrtexperte Ulrich Schulte-Strathaus am Dienstag am Rande einer Branchenkonferenz in Frankfurt.

"Es könnten atypische Auflagen erteilt werden, die das Wettbewerbsgleichgewicht wieder herstellen", ergänzte der in Brüssel tätige Airline-Berater, wollte aber nicht in Details gehen. Schulte-Strathaus war früher Geschäftsführer des Verbandes europäischer Fluggesellschaften. Der Ex-Lufthansa-Manager hatte zudem für den Dax-Konzern mit der EU über Genehmigungen für Allianzen mit anderen Airlines und zur Übernahme ...

