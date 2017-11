RIGA (dpa-AFX) - Nach anderen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten hat auch Lettland bei vergleichenden Tests Unterschiede bei in der EU verkauften Marken-Lebensmitteln festgestellt. Allerdings seien diese "unbedeutend", teilte die staatliche Lebensmittelbehörde am Dienstag in Riga mit. Demnach ergab die Untersuchung von 38 Produkten identischer Marken, dass bei deren Herstellung verschiedene Zutaten eingesetzt wurden.

Labortests ergaben nach Angaben der Behörde aber keine wesentlichen Unterschiede bei den Nährwerten oder dem Fettgehalt. Auch weichte die Zusammensetzung der untersuchten Produkte nicht von den Angaben auf der jeweiligen Verpackung ab.

Wie die Lebensmittelbehörde in der Untersuchung herausfand, enthalte etwa Nuss-Nougat-Creme in Deutschland Magermilchpulver, in Lettland aber auch Molkenpulver. Gleichzeitig unterscheide sich die Menge an Kohlenhydraten in beiden Produkten nicht. Auch drei Tierfutterproben wiesen bei Tests die gleiche Produktqualität auf.

Mehrere östliche EU-Mitgliedstaaten hatten zuvor unterschiedliche Qualität bei Produkten beklagt, die in gleicher Verpackung und oft auch zu gleichen oder gar höheren Preisen verkauft werden./awe/DP/zb

