Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag klar fester gegenüber dem Vortag tendiert. In allen beobachteten Laufzeiten wurden Kursgewinne verbucht. Nur die zweijährige Staatsanleihe blieb unverändert.Staatsanleihen aus den südlichen Staaten der Eurozone dürfen laut Commerzbank durch die politischen Entwicklungen in Deutschland profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...