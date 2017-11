Istanbul - Turkish Airlines entwickelt seine Produkte und Dienstleistungen durch die fortlaufende Analyse der Bedürfnisse und Erwartungen seiner Passagiere immer weiter. Nun hat die Fluggesellschaft einen neuen Service vorgestellt, der das Leben von Fluggästen mit eingeschränkter Sehstärke erleichtern soll. Am Flughafen Istanbul-Atatürk sind am Terminal für internationale Flüge an speziellen Check-In-Schaltern Bordkarten in Brailleschrift erhältlich.

Bei der Entwicklung der Bordkarten hat Turkish Airlines seine blinden Mitarbeiter eingebunden, um so alle Bedürfnisse von Fluggästen mit Sehschwäche zu analysieren und bei der Entwicklung zu berücksichtigen. Auf der Bordkarte in Blindenschrift sind die wichtigsten Informationen für Reisende wie die Reservierungsnummer, die Flugnummer, Flugdatum und Uhrzeit, Abflugort und Reiseziel, das Gate und Sitznummer angegeben. Mit der Einführung ...

