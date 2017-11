Nottingham, England (ots/PRNewswire) -



Ein führender, kostengünstiger Plagiatprüfer mit erweiterten Scanfunktionen.



Heute hat All Answers Ltd, ein globaler Anbieter von Hilfsmitteln für Akademiker, die neuste Premiumversion seines Viper Plagiarism Checkers auf den Markt gebracht. Viper ist seit Langem eine kostenlose Alternative zu Turnitin, einer pädagogischen Softwareanwendung, mit der Studenten auf der ganzen Welt ihre akademischen Arbeiten nach Plagiaten durchsuchen können. Die neue Premiumversion von Viper wurde basierend auf Kundenrückmeldungen erstellt und enthält eine Vielzahl an wichtigen Verbesserungen:



- Erheblich schnellere Scangeschwindigkeit: Normale Scans dauern jetzt weniger als 10 Sekunden. - Keine Downloads oder Updates erforderlich: Viper ist jetzt eine Online-App und kann auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops verwendet werden. - Arbeiten werden nicht mehr veröffentlicht, um die Kosten für die Software zu decken: Viper Premium bietet jetzt einige kostengünstige Scan-Optionen. - Weltweite Abdeckung: Viper Premium ist jetzt in allen Ländern verfügbar. - Verbesserte Abgleichsalgorithmen: Unsere neuen Abgleichsalgorithmen verbessern die Erkennungsfunktion von Plagiaten von Viper beträchtlich. - Mehr Quellen: Viper scannt jetzt 10 Milliarden Quellen einschließlich Aufsätze, Fachzeitschriften und viele andere, im Internet veröffentlichte Quellen. - Engagierter Onlinesupport über Livechat und E-Mail.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608527/Viper_Logo.jpg )



Sam Douthwaite, Kommunikationsmanager und Projektleiter für Viper Premium: "Wir sind hocherfreut, die Premiumversion von Viper Plagiarism Checker auf den Markt zu bringen! Bei Gesprächen mit Studenten aus allen Teilen der Welt hörten wir immer wieder die gleiche Aussage: Der Markt braucht einen kostengünstigen, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Plagiatprüfer. Wir hoffen, dass Viper Studenten dabei unterstützen wird, plagiatfreie Arbeiten zu erstellen, und dass die neue Anwendung Benutzer über die potenziellen Fallen beim Diebstahl von geistigem Eigentum aufklärt."



Besuchen Sie unsere Website und probieren Sie den brandneuen Viper Premium Plagiarism Checker aus: https://www.scanmyessay.com



Informationen zu All Answers Ltd.



All Answers ist im Vereinigten Königreich der führende unabhängige Anbieter akademischer Hilfsprogramme für Studenten im Hochschulwesen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat Tausenden Studenten geholfen, ihr wahres Potenzial mithilfe von kostenlosen und kostenpflichtigen Lernressourcen zu entfalten.



OTS: All Answers Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128734 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128734.rss2



Pressekontakt: +44 (0) 115 966 7940 sam.douthwaite@allanswers.co.uk