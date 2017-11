Mainz (ots) -



Mittwoch, 22. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Thomas Hermanns, Moderator und Comedian



Antibiotika richtig einnehmen - Welche Empfehlungen gibt es? Happy Birthday, Boris Becker! - Der Tennisstar wird 50 Wärmende Wurzelgemüsebrühe - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier







Mittwoch, 22. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Mordprozess in Freiburg - Tod von Joggerin Carolin vor Gericht Richtig Wäsche waschen - Waschmittel, Dosierung und Temperatur Expedition Illingen - Revierstreife mit dem Förster







Mittwoch, 22. November 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Völkermord-Prozess gegen Ratko Mladic - Urteil über Kriegsverbrechen Ministerpräsident für Niedersachsen - Stephan Weil erneut gewählt Unterwegs mit der Spezialeinheit - Auf der Jagd nach "schweren Jungs" Schwarzwälder Skateboards sind spitze - Im Hinterhof entstehen echte Schätze







Mittwoch, 22. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Wer ist die Schönste über 50? - Wir begleiten die Kandidatinnen







Mittwoch, 22. November 2017, 21.00 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Reggae, Rum und Rastafaris - So funktioniert Jamaika Reiterspiele in Afghanistan - Der Kampf der wilden Männer Zwangsadoptionen in Großbritannien - Englands gestohlene Kinder "außendienst" bei der Avocado-Ernte - Die mexikanische Zauberfrucht



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121