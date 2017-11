München (ots) - Radeln wie ein Maharadscha



Unser original Indienrad Roadster 02 ist mehr als nur ein Hollandrad. Eine Fahrradlegende kommt nach Deutschland. Ursprünglich von Engländern entwickelt und in der britischen Kolonialzeit eingeführt, wird dieses Traditionsfahrrad heute nur noch unverfälscht in Indien hergestellt. Sein traditionelles und unverwechselbares Design mit Bollywood-Charme macht dieses Designfahrrad zu einem absoluten Klassiker. Seit über einem halben Jahrhundert wird es in einem indischen Familienbetrieb mit großem Traditionsbewusstsein von Hand gefertigt. Mit diesem Designfahrrad begeben Sie sich auf eine nostalgische Zeitreise, fern aller Hektik der Moderne. Einfach mehr als nur ein Retro Fahrrad.



www.indienrad.de https://www.facebook.com/indienrad.de/



