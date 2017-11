Medienmitteilung

Zürich, 21. November 2017

Investis erhöht ihre Beteiligung an der Projektgesellschaft La Foncière de la Dixence SA

Erhöhung der Beteiligungsquote an Projektgesellschaft

Vollkonsolidierung des Entwicklungsprojekts in Hérémence

Investis stockt ihre Beteiligung an der Gesellschaft La Foncière de la Dixence SA von bisher 50% auf neu 75% auf und wird damit deren Mehrheitsaktionärin. Die Projektgesellschaft realisiert die Planung und Finanzierung des Entwicklungsprojekts Dixence Resort in Hérémence.

Die Erhöhung der Beteiligungsquote ist die Folge einer Kapitalerhöhung innerhalb der Projektgesellschaft zur Finanzierung der nächsten Bauetappe. Aufgrund der damit erworbenen Kapitalmehrheit wird Investis das Entwicklungsprojekt Dixence Resort in Hérémence inskünftig vollständig konsolidieren.

Kontaktpersonen Investis

Medien

Christine Hug, Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 201 72 41, E-Mail: (christine.hug@investisgroup.com: mailto:christine.hug@investisgroup.com)

Investor Relations

Laurence Bienz, Head Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: (laurence.bienz@investisgroup.com: mailto:laurence.bienz@investisgroup.com)

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2017 mit CHF 1,036 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: (www.investisgroup.com: http://www.investisgroup.com)

Über La Foncière de la Dixence SA

La Foncière de la Dixence wurde Ende 2009 für die Planung und Finanzierung des Entwicklungsprojekts Dixence Resort in Hérémence gegründet, welches in Etappen bis ca. Ende 2026 realisiert sein wird. Das Gesamtprojekt mit einer Fläche von 25'088m2 liegt auf 1750 Meter ü.M. und beinhaltet ein Hotel mit 60 Zimmern, einen Thermalbadbereich, 5 Chalets sowie 7 Mehrfamilienhäuser. Weitere Informationen unter: (www.dixence-resort.ch: http://www.dixence-resort.ch)