In einer modularen Hardwareumgebung sind sowohl ein Hardware Abstraction Layer (HAL) als auch ein Measurement Abstraction Layer (MAL) unverzichtbar, um ein großes Maß an Wiederverwendbarkeit von Software-Komponenten zu erreichen. Das in diesem Beitrag vorgestellte Batterie-Zelltestsystem basiert auf dem Labview Actor Framework und beinhaltet verschiedene Entwurfsmuster (Design Patterns) wie Composite, Factory Method und Abstract Factory, um Software-Komponenten zur Laufzeit zu erstellen, welche in einer State Machine im scxml-Format beschrieben sind. Ebenso sind Observer zur besseren Entkopplung implementiert. Design Patterns wie Command, Strategy und Remote Proxy werden verwendet, um das System in einer modularen Hardwareumgebung besser integrieren zu können. Es wird gezeigt, wie einfach sich manche dieser Design Patterns in einem Aktor-basierten System realisieren lassen.

Die Escad Group bringt mit ihren 550 Ingenieuren und Technikern ihre Erfahrung im Bereich End of Line (EoL) Prüfstandsautomatisierung/industrieller Messtechnik und insbesondere ihrer hohen Softwarekompentenz ein bewährtes System auf eine belastbare zukunftsträchtige Evolutionsstufe auf dem Stand modernster Software- und Messtechnik.

Das mPAC-Zelltestsystem ermöglicht die Definition von Testsequenzen unabhängig davon, auf welcher Hardware die einzelnen Sequenzen ausgeführt werden sollen. Dies ermöglicht zum Beispiel das Validieren von Messsequenzen im Labor, um deren Deployment auf EoL-Systemen besser zu planen.

Im Betriebsmodus Emulation simuliert das Testgerät eine Batterie. Somit ist beispielsweise die Validierung eines Battery-Management-Systems (BMS) möglich, um Algorithmen zur Bestimmung des State of Charge (SoC) oder des State of Health (SoH) anhand von vorermittelten oder definierten Verbrauchsprofilen testen zu können. Das BMS-Verhalten kann in einer frühen Entwicklungsphase besser an die Gegebenheiten der Applikation angepasst werden. Die einzelnen Hardwarekomponenten werden über Proxies angesprochen, sodass die Befehle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...