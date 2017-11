Dass die wochenlangen Jamaika-Gespräche gescheitert sind, scheint auf dem Parkett nicht zu verfangen. Ganz im Gegenteil: Den Anlegern gelang am Dienstag ein Befreiungsschlag. Der Dax konnte sich deutlich absetzen.

Graue Wolken über Berlin - Sonnenschein in Frankfurt. Während sich die Politiker in der Hauptstadt nach den gescheiterten Sondierungen in Gedankenspielen und Geplänkel verlieren, trauten sich die Anleger in der Main-Metropole weit aus der Deckung. Der Deutsche Aktienindex kletterte am Dienstag deutlich rauf und ging mit 13.167 Punkten 0,8 Prozent fester aus dem Handel. Zeitweise hatte der Dax mehr als ein Prozent zugelegt. Dabei ist Unsicherheit doch der Börsianer größter Schreck - zumal im eigenen Lande.

Auf dem Parkett scheint man die ganze Situation aber nicht allzu kritisch zu sehen. Offensichtlich traut man den Bundespolitikern eine stabile Regierungsbildung zu. Und zu verlockend ist der Wunsch nach einer Jahresendrally, als dass die Anleger einer politischen Börse keine langen Beine machen.

Wie es Berlin weitergeht, ist aktuell alles andere als klar. In der Nacht zum Montag waren die wochenlangen Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen überraschend ergebnislos zu Ende gegangen. Die Liberalen hatten die Gespräche platzen lassen, eine sogenannte Jamaika-Koalition ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Tisch. Die SPD schlossen eine Große Koalition unter den Christdemokraten und -sozialen erneut aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erteilte Neuwahlen zunächst eine Absage und mahnte den politischen Akteuren Verantwortung an.

Stabilität ist es auch, was die Finanzwelt von Deutschland erwartet. "Der Markt wünscht sich in der größten Volkswirtschaft Europas eine stabile Mehrheitsregierung mit Planungssicherheit", betonte etwa Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Auf die Stimmung in den Handelsräumen schlug sich das aktuelle Fehlen einer solchen aber nicht sonderlich nieder. "Noch profitiert der Markt von der positiven Stimmung an den weltweiten ...

