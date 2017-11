Speichern Sie Ihre privaten Daten an einem sicheren Platz. 1TB, Mehrfach-Nutzer zum Teilen, keine monatlichen Gebühren.



Beijing (ots/PRNewswire) - Halos AI Inc. stellte sein Flaggschiff-Produkt "CatDrive" vor, das am 21. November auf Indiegogo über Crowdfunding zur Verfügung steht. Als die sicherste, drahtlose externe Festplatte bietet CatDrive einen besseren Schutz als die Cloud und arbeitet sogar intelligenter als mobile Festplatten. Auf eindrucksvolle Weise ermöglicht diese Speicherlösung den Nutzern, Meister ihrer eigenen Daten zu sein und digitale Inhalte sicher und unabhängig zu speichern und zu teilen.



Neben den Funktionen wie zentralisierte Speicherung und Zugriff von unterwegs ermöglicht CatDrive Ihnen ebenfalls die Nutzererfahrung eines sicheren und einfachen Speichers.



1. Fünf fortschrittlichste Technologien garantiert. Lokale Speicherung, stoßsichere HDD, unabhängige Konten mit privaten Bereichen und automatisches Backup. 2. Mehrfache Nutzer. Jeder Nutzer hat sein eigenes Konto und seinen eigenen Bereich und diese sind für andere nicht sichtbar. 3. Privater Freigabe-Nutzerkreis. Mitglieder von CatDrive können Dateien unbegrenzt teilen, Echtzeit-Benachrichtigungen austauschen und die geteilten Inhalten werden niemals ablaufen. 4. Fotoalbum. Organisieren Sie Fotos und lassen sie sie auf eindrucksvolle Weise anzeigen.



Hochmoderne Hardware-Konfiguration und -Verarbeitung von CatDrive:



1. Marvell Dual Core Speicherchip auf professionellem Niveau. 2. Extrem leises Kühlsystem gewährleistet einen stabilen Betrieb. 3. Gigabit Ethernet-Port sorgt für eine schnellere und stabilere Übertragung. 4. Eine stoßfeste 2,5-Zoll HDD, die 1TB Kapazität bietet und 630.000 Fotos umfassen kann. 5. Fortschrittlichste Fertigung. Ausarbeitung der Oberfläche mit Gummi-Sandstrahlbehandlung und Verwendung von Hochglanztechnologie.



Einfache Installation in lediglich drei Schritten.



1. Verbinden Sie CatDrive mit Ihrem Router und schließen Sie ihn an eine Steckdose an. 2. Suchen Sie "CatDrive" und laden Sie es von Google Play oder vom App Store herunter. 3. Verknüpfen Sie CatDrive mit der "CatDrive App" im gleichen WLAN.



Cloud-Dienste bieten alle möglichen bequemen Vorteile, aber die Offenbarung persönlicher Daten ist dabei ein Problem. Mit CatDrive sind Daten geschützt und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an.



Link zu Indiegogo:



https://www.indiegogo.com/projects/catdrive-most-secure-wireless-e xternal-hard-drive/



Über Halos AI



Halos AI Inc. ist ein innovatives Technologieunternehmen und widmet sich der Aufgabe, modernste intelligente Speicherprodukte und die besten Dienste für Individuen und Familien bereitzustellen. Durch Internet-, Hardware- und AI-Technologien schützt das Unternehmen den Wert privater Daten und ermöglicht auf diese Weise die perfekte Organisation von Fotos, Videos und Dateien und den Zugriff der Nutzer, damit Daten jederzeit gespeichert und geteilt werden können.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.halos.co



Halos AI Inc. +86-400-662-1210 E-Mail: global@halos.co



http://www.halos.co



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/607623/HALOS_CatDrive.jpg



OTS: Halos AI Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128736 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128736.rss2