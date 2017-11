Bezüglich der Querschnittsauslegung zwischen Erdungsschiene und PE-Schiene in der Niederspannungsanlage (NS-Anlage) gab es bei einigen »de«-Lesern unterschiedliche Meinungen, auf die der Autor an dieser Stelle noch einmal eingehen will. Der erste Beitragsteil in »de« 12.2016 befasste sich zunächst allgemein mit dem Kurzschlussschutz von 20?kV?/?0,4?kV- bzw. 10?kV?/?0,4?kV-Verteiltransformatoren. Im zweiten Beitragsteil in »de« 13-14.2016 ging es dann konkret weiter mit Erdkurzschlussströmen bei einer niederohmigen Sternpunkterdung und den Selektivitätsverhältnissen zwischen den Überstromschutzeinrichtungen.

Scheinbares Detail führt zu gespaltenen Ansichtsweisen

Kommen wir nun zu den Diskussionen, die aus dem zweiteiligen Beitrag entstanden sind. Es bildeten sich dabei »zwei Meinungslager«.

Einige »de«-Leser waren der Ansicht, dass die Verbindung zwischen Erdungsschiene und PE-Schiene in der NS-Anlage einen Schutzleiter für die automatische Abschaltung der Stromversorgung darstellt. Demzufolge müssten die in DIN VDE 0100-410:2007-06 und DIN VDE 0100-540:2012-6 geforderten Querschnitte anzuwenden sein. Hierfür ging man von folgender Prämisse aus: Falls es zu einem Körperschluss der leitenden Teile des Trockentransformators mit der vorhandenen Gittertür, Transformatorschienen oder Transformatorgehäuse kommt, würde sonst keine Abschaltung erfolgen.

Das »zweite Meinungslager« der »de«-Leser vertrat eine andere Ansicht. Die Querschnittsberechnung nach EN 61439-1 Anhang B wäre nach ihrer Meinung nicht zutreffend. Bei der Verbindung von der Erdungsschiene Transformatorkammer zur PE-Schiene der NSHV handele es sich um einen Schutzpotentialausgleichsleiter für den Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene gemäß DIN VDE 0100-540:2012-06, Abs. 544 - mit deutlich verringertem Querschnitt.

Der Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene hätte nicht die Aufgabe einen Fehlerstrom zu führen, der für die Abschaltung der Stromversorgung sorgen müsse. Die Funktion eines Schutzleiters für die automatische Abschaltung der Stromversorgung übernähme hier der PEN - sprich: der Leiter vom isolierten Sternpunkt des Transformators zur PEN-Schiene der NS-Anlage. Die Wahrscheinlichkeit eines Körperschlusses in der Transformatorkammer ginge nach Ansicht dieser »de«-Leser gegen null. Zudem ließe sich dieser Kurzschlussstrom auf Grund der Stromverzweigungen über die Erdungsschiene nur sehr schwer ...

