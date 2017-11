Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag erneut zugelegt, wobei der SMI am frühen Nachmittag ein neues Mehrjahreshoch erreicht hat. Auch bei belastenden Faktoren wie etwa der Unsicherheit um die Regierungsbildung in Deutschland stünden die Käufer offenbar bereit, hiess es am Markt. Mit der stabil wachsenden Weltwirtschaft und den niedrigen Zinsen seien zwei wichtige Kurstreiber nach wie vor intakt.

Händler verwiesen auch auf Aussagen aus Kreisen der Europäischen Zentralbank (EZB), wonach von den Währungshütern im kommenden Jahr eher nur geringfügige Anpassungen ihrer Niedrigzins-Politik zu erwarten seien als ein grundlegender Kurswechsel. Am Nachmittag kam weiterer Schub von den Aktienmärkten in den USA, wo der Nasdaq-Indizes wieder ein Rekordhoch markierte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,27% höher auf 9'324,53 Punkten, wobei der Leitindex am Nachmittag mit 9'350 Punkten den höchsten Stand seit August 2015 erreichte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückte um 0,22% auf 1'501,84 Zähler vor, und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg 0,35% auf 10'692,18 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 18 im Plus und zwölf im Minus.

Die deutlichsten Kursavancen unter den Blue Chips gab es am Dienstag für die Credit-Suisse-Titel (+2,2%). Am Markt wurde auf einen Bericht in der "Financial Times" verwiesen, wonach sich Saudi Arabien für eine Investition in die CS in Höhe von bis ...

