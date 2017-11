Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ist es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 13.168 Punkte und ließ damit die 13.000er Marke wieder deutlich hinter sich. Der TecDAX gewann sogar 1,6 Prozent auf 2.584 Punkte und steht nur noch knapp ein Prozent unter seinem Jahreshoch.

Auch die Aussichten für den DAX haben sich nun deutlich aufgehellt. Nachdem die Anleger DAX-Stände unter 13.000 mehrfach zum Kauf nutzten, hat der DAX nun auch seinen Abwärtstrend gebrochen. "Damit sollte ein erneuter Anlauf an die 13.500er Marke nicht überraschen", sagte ein Händler.

Besonders gefragt waren neben den Technologie-Aktien die Autotitel. Die Papiere seien vergleichsweise günstig bewertet, hieß es am Markt. Zudem habe sich die Gefahr verflüchtigt, dass unter einer Jamaika-Koalition vorschnelle Beschlüsse zur technologischen Zukunft des Antriebs gefasst würden. VW stiegen um 3 Prozent und markierten, wie auch Porsche, neue Jahreshöchststände. BMW zogen um 1,9 Prozent an und Daimler um 1,6 Prozent.

Gewinner Nummer eins waren Infineon, die ebenfalls stark von der Autoindustrie abhängen. Der Kurs stieg um 3,3 Prozent auf 25,28 Euro.

RWE unter Druck - Uniper lehnt Fortum-Gebot ab

Für RWE ging es nach dem kräftigen Plus am Vortag nun wieder um 1,9 Prozent nach unten. Die Grünen sorgten erneut für schlechte Stimmung, hieß es. Auch nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses wollen sie einen Beschlussantrag zum Kohleausstieg im Bundestag stellen. Innogy gaben um 1,5 Prozent nach.

Uniper hat das Milliardenangebot von Fortum erneut zurückgewiesen, sich aber offen für Gespräche gezeigt. Die Übernahmeofferte sei nicht im Interesse des Unternehmens, der Aktionäre und der Mitarbeiter. Die Aktionäre sollten das Angebot des finnischen Energieversorgers nicht annehmen. Die Mutter Eon hat derweil bekräftigt, an ihrem Plan zum Verkauf des Uniper-Anteils festzuhalten. Der Preis sei attraktiv. Uniper schlossen unverändert und lagen mit 23,80 Euro immer noch klar über den gebotenen 22 Euro. Eon stiegen um 0,5 Prozent.

Abwärts ging es im DAX mit Fresenius. Der Kurs fiel um 0,8 Prozent, nachdem die DZ Bank die Aktie von einer Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hat.

Vapiano und Adva sehr fest

In der zweiten Reihe in Deutschland machten Vapiano nach der Vorlage der Drittquartalszahlen einen Sprung von 9,6 Prozent. Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Flächenbereinigt erwartet Vapiano nun für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne.

Für Adva Optical ging es im TecDAX kräftig um 10 Prozent nach oben. Im Handel wurde dazu vor allem auf die Anteilserhöhung von Igor Kuzniar an Adva verwiesen. Kuzniar hat seine Beteiligung über sein Investmentvehikel Teleios Global Opportunities Master Fund auf 15,03 Prozent von zuvor 10,09 Prozent erhöht.

Medigene stiegen um 16 Prozent, Händler sprachen von einer Erholung der schwankungsanfälligen Aktie. Positiv wurden neue Geschäftszahlen von Hellofresh aufgenommen. "Wichtig ist das Kundenwachstum, und das läuft", sagte ein Händler. Der Umsatz legte um 48 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Hellofresh gewannen gut 5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,5 (Vortag: 93,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,44 (Vortag: 3,76) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.167,54 +0,83% +14,69% DAX-Future 13.164,00 +0,80% +15,12% XDAX 13.168,09 +0,88% +15,03% MDAX 26.822,45 +0,96% +20,88% TecDAX 2.583,89 +1,58% +42,62% SDAX 11.820,74 +0,62% +24,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,06 19 ===

