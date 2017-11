Ein neuer UN-Bericht beschreibt, wie technisches Know-how die derzeitige Struktur der Photovoltaik-Lieferkette prägen und wie China hier aufholen konnte, indem es die nötigen Assets für den Eintritt in verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette erwarb.China wurde im Zeitraum 2011-2015 weltweit führend bei PV-bezogenen Patentanmeldungen. Laut UN-Bericht "Immaterielles Kapital in globalen Wertschöpfungsketten" (Intangible Capital in Global Value Chains) reichten die Chinesen rund 46 Prozent der weltweiten Erstanmeldungen ein. Der Bericht zeigt, dass China in jedem PV-Segment den größten Anteil ...

